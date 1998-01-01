Звезда фильма «Курьер» рассказал о работе дворником и справке от психиатра

Федор Дунаевский, известный по главной роли в фильме Карена Шахназарова «Курьер», рассказал в эфире передачи «Наши люди» о своем детстве и внезапно свалившейся славе. Слова актера приводит StarHit.

Дунаевский рассказал, что его юность была не самой радужной — родители развелись и уже в 14 лет ему пришлось зарабатывать на хлеб самому, убирая снег в детском саду. Пришлось даже пойти на обман и устроиться по трудовой книжке 16-летнего соседа, так как иначе получить работу было нельзя.

Также актер рассказал, что ему удалось избежать участи большинства советских левшей — в то время их переучивали. Федор сохранил рабочей именно левую руку благодаря справке от психиатра.

— Нужно было пойти в поликлинику, лечь на пол и перебирать ногами перед комиссией. Тогда психиатр написал в какую-то специальную бумагу, что этого парня лучше не трогать вообще, — рассказал Дунаевский.

Главной темой передачи стала его участие в фильме «Курьер» 1986 года, после которого актер прославился на всю страну. На главную роль курьера Ивана Мирошникова пробовались многие молодые звезды: Дмитрий Певцов, Игорь Верник, Дмитрий Харатьян, — но Шахназаров увидел Дунаевского и позвал к себе в картину, хотя у того не было актерского образования. Дебют Федора в кино произошел случайно — он пришел на съемочную площадку к своей однокласснице Анастасии Немоляевой (она сыграла роль Кати Кузнецовой), где и был замечен режиссером.

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