В деле Арашуковых появился новый задержанный

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Исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов находится под следствием — его подозревают в причастности к преступному бизнесу клана Арашуковых.

Фото: www.globallookpress.com

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Арест Арашукова 29

Следственный комитет сообщает, что в деле семьи Арашуковых появился еще один фигурант — исполнительный директор «АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов. Его подозревают в причастности к многомилилардным хищениям природного газа, которые организовал отец сенатора от Карачаево-Черкесии. Информация опубликована на сайте СК.

По окончании допроса и прочих следственных мероприятий, СК планируется обратиться в суд с ходатайством о заключении Кятова под стражу. В зависимости от степени причастности, ему грозят обвинения по статьям «Мошенничество» и «Частиев организованной преступной группе».

С момента задержания Арашукова 30 января прямо в зале заседания Совфеда, количество фигурантов дела множится с каждым днем. В тот же день был задержан отец сенатора — Рауль Арашуков, хатем задержали его брата Руслана. К истории оказался причастен директор «ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, также задержанный. 31 января появилась информация, о том, что СК разыскивает еще троих подозреваемых — Алана Кятова, Умара Калмыкова и Уали Евгамукова, которые скрываются от правосудия на территории Ставрополья. Теперь известно, что Кятов задержан, судьба оставшихся двоих неизвестна. Кроме вышеперечисленных под арестом также находятся Гузер Хашукаев и Николай Романов

Ранее Пятый канал рассказывал, что один из фигурантов дела Арашуковых пустился в бега.

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