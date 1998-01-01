ВЦИОМ назвал число влюбленных россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, сколько граждан страны на данный момент влюблены и как они проявляют внимание к возлюбленным в День святого Валентина.

Согласно данным соцопроса, более половины граждан (59%) признались, что влюблены. 15% из них заявили, что 14 февраля заботятся о возлюбленных, а подарки дарят 13% влюбленных респондентов. Заботу и внимание в ответ ожидают 22% и 19% соответственно, взаимной ласки — 8%. При этом в признаниях в любви и взаимности чаще нуждаются мужчины (11%).

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