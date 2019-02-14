Сотрудника МИД России обнаружили мертвым в туалете здания ведомства

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Тело мужчины было обнаружено уборщицей на 19 этаже.

Фото: www.globallookpress.com

Сотрудника Министерства иностранных дел России нашли мертвым в туалете в здании ведомства на 19-м этаже. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, тело 68-летнего сотрудника дипломатического ведомства обнаружила уборщица, она же вызвала медиков.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, криминальная версия исключается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что скончался исполнитель хита «Три белых коня» Сергей Захаров.

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