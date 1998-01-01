Штрафы за фейковые новости предложили увеличить в несколько раз

Группа парламентариев внесла в Госдуму поправки, предусматривающие увеличение максимального штрафа за фейковые новости в 20 раз, сообщает URA.RU.

— За распространение фейковых новостей гражданам будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей , — цитирует ТАСС выдержки из документа.

В проекте изменений речь идет о заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая несет угрозу жизни и здоровью граждан, причинения вреда имуществу, грозит массовыми беспорядками и нарушениями общественной безопасности.

Парламентарии также внесли поправки к законопроекту о наказании за оскорбление общества и государственных символов. Санкция предусматривает от 30 до 100 тысяч рублей, в то же время будет иметь место и альтернативное наказание в виде ареста до 15 суток.

Ранее Пятый канал сообщал, что Госдума приняла проект закона о блокировке фейковых новостей в первом чтении. Теперь за распространение недостоверной информации в СМИ и в соцсетях россиянам будет грозить крупный штраф.