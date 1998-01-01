Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон порадовала поклонников сказочным нарядом

Британская, и не только, общественность активно обсуждает новый наряд Кейт Миддлтон, в котором она появилась на благотворительном ужине в музее Виктории и Альберта в среду, 13 февраля. Для этого мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала розовое струящееся платье от Gucci. Его дополнили туфли на шпильке от Oscar de la Renta, клатч от Prada и изысканные серьги.

Twitter @KensingtonRoyal

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, герцогиня Кэтрин была похожа в этот вечер на принцессу Аврору из диснеевской сказки.

Ранее, как сообщал Пятый канал, мировые таблоиды отметили, что в последнее время Кейт Миддлтон очень похудела. Этот факт приписали состоянию глубокого стресса, в котором постоянно находится герцогиня из-за разлада с Меган Маркл. А по информации близких к королевской семье источников, в состоянии стресса герцогиня совершенно не может есть.