План «Перехват» объявлен в Москве после расстрела индийского бизнесмена

Полиция разыскивает злоумышленников, расстрелявших предпринимателя из Индии, а также его российского работника. По предварительной информации, инцидент произошел на Нижегородской улице около 18 часов. Мотивы нападавших неизвестны.

Пострадавшие госпитализированы с ранениями головы. Сообщается, что нападавших было трое и они были вооружены травматическим оружием. Они скрылись с места происшествия на автомобиле BMW. В городе объявлен план «Перехват».

По данным телеканала РЕН, иностранный гражданин — начальник крупной фармацевтической компании. В мае прошлого года правоохранители изъяли более 35 тысяч упаковок лекарств этой фирмы после жалоб на неправильную дозировку активного вещества во флаконе.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге задержали участников крупного медицинского картеля.