Как отмечается церковный праздник Сретения Господне

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15 февраля православные отпразднуют одно из самых важных церковных событий — день встречи старца Симеона с младенцем Иисусом.

Фото, видео: www.globallookpress.com

15 февраля православные во всем мире отмечают один из самых важных праздников — день встречи старца Симеона с младенцем Иисусом. Эта важная дата получила название Сретение Господне.

В этот праздник верующие идут на торжественное богослужение в церковь. Там прихожане получают освященные батюшкой свечи и относят их домой, где хранят у иконостаса в течение года. Эти особые ритуальные свечи зажигают во время молитв. Считается, что они оберегают человека от болезней, а дом — от пожара и молнии, сообщают Дни.ру.

15 февраля верующие готовят праздничный стол и зовут в гости родственников и друзей. В этот день также принято дарить друг другу иконы. Православные не должны ссориться или ругаться с близкими людьми. Предаваться унынию также нежелательно, иначе счастье может обойти ваш дом стороной в этом году. Кроме того, в праздник Сретения Господне запрещено заниматься какой-либо физической работой.

Наши предки верили, что именно 15 февраля происходит долгожданная встреча зимы с весной. Они внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой год их ждет. Если в праздник Сретения Господне на улице идет сильный снег, то это значит, что весна наступит с опозданием. Если же светит солнце и тает снег — зиме скоро придет конец.

Девушки, желающие выйти замуж, могут в этот день погадать на имя будущего жениха. В то же время светлый праздник считается неудачным временем для заключения брака. Изменчивая погода неизбежно повлияет на отношения супругов, и брак будет непрочным. Люди, чей день рождения выпал на эту дату, отличаются неуступчивым характером.

Ранее Пятый канал рассказывал, как россияне готовятся отпраздновать Крещение Господне.

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