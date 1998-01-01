Из Франции пришла новость, которая напугала и врачей, и пациентов. По всей Европе экстренно изымают препараты, которые содержат вещество фенспирид. В России он больше известен как «Эреспал». Выяснилось, что его применение грозит опасными последствиями — вплоть до остановки сердца. Между тем лекарство популярно при лечении кашля, ларингита, бронхита, астмы. В том числе и у детей.

Что будет с лекарством, которое входит в список жизненно необходимых, выяснял корреспондент Пятого канала Дмитрий Зименкин.

Ранее Пятый канал публиковал мнение российского врача из НИИ эпидемиологии Роспортребнадзора Виктор Малеев, который развенчал миф об антибиотике ципрофлоксацин, который якобы разрушает ДНК человека.