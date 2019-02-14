Стало известно за сколько продали свадебное авто с автографом Путина в Австрии

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Все вырученные от продажи памятного автомобиля средства будут направлены на благотворительность.

Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин

Свадебный автомобиль главы МИД Австрии ушел с молотка в Вене. Белый кабриолет Volkswagen Beetle примечателен тем, что на его кузове, в числе других именитых гостей, оставил автограф Владимир Путин, когда гостил на торжестве в 18 августа 2018 года. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на австрийские СМИ.

Обладателем памятного автомобиля стал австрийский бизнесмен. В конечном итоге покупка обошлась ему в 20 тысяч евро. Отмечается, что вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Владимир Путин был гостем на свадьбе к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера, куда был приглашен главой австрийского МИД в частном порядке. Владимир Путин приехал не с пустыми руками и поздравил молодых, произнеся тост на немецком.

Ранее Пятый канал рассказывал о том с каким размахом гуляли на свадьбе.

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