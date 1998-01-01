Сообщение о пожаре на складе в Благовещенске, расположенном по улице Пионерской, поступило 15 февраля в 05.45 по местному времени.

Пожарные расчеты прибыли на место спустя четыре минуты. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

— Пожару присвоен повышенный ранг сложности, площадь горения составила 200 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Как говорят очевидцы, загорелся склад, принадлежащий китайским бизнесменам.

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К тушению пожара привлечено 49 человек и 21 единица техники. О пострадавших во время происшествия не сообщается.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре Благовещенске, произошедшем на складе в помещении базы «Аляска» 19 января.