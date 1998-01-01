Россиянке, купившей 11 авиабилетов для больных детей, компенсировали расходы

Расходы матери-одиночки из Хабаровска, вынужденной приобрести 11 авиабилетов для перевозки двух своих больных детей из Кургана в родной город, компенсировали неравнодушные сограждане.
Об этом РИА Новости сообщила в пятницу 15 февраля председатель Хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что женщине, возвращавшейся из центра имени Илизарова в Кургане, для перевозки двоих своих детей-инвалидов в родной Хабаровск компания-перевозчик потребовала приобрести 11 билетов на рейс. Дело в том, что одного ребенка необходимо было транспортировать на носилках, а второго, с загипсованной ногой, — в инвалидной коляске. Как подсчитали в авиакомпании, ребенок на носилках займет девять мест, а тот, что в коляске — два.
Женщина, будучи в безвыходном положении, обратилась к матери, которая помогла собрать необходимую сумму — 63 тысячи рублей.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что произошедшим заинтересовался СК РФ. Специалисты намерены проверить информацию о требовании авиакомпании приобрести такое количество билетов.