Россиянке, купившей 11 авиабилетов для больных детей, компенсировали расходы

Расходы матери-одиночки из Хабаровска, вынужденной приобрести 11 авиабилетов для перевозки двух своих больных детей из Кургана в родной город, компенсировали неравнодушные сограждане.

Об этом РИА Новости сообщила в пятницу 15 февраля председатель Хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.

— В четверг, когда стало известно об этой ситуации, к нам стали звонить компании и частные лица, пришли ей именные деньги. Ей восполнили все затраты, понесенные на транспортировку. Она переплатила 43 тысячи рублей. Вчера ей отправили 30 тысяч, и еще отправим 20 тысяч. То есть мы ей восполним 50 тысяч, потраченных за перелет, — цитирует председателя агентство.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что женщине, возвращавшейся из центра имени Илизарова в Кургане, для перевозки двоих своих детей-инвалидов в родной Хабаровск компания-перевозчик потребовала приобрести 11 билетов на рейс. Дело в том, что одного ребенка необходимо было транспортировать на носилках, а второго, с загипсованной ногой, — в инвалидной коляске. Как подсчитали в авиакомпании, ребенок на носилках займет девять мест, а тот, что в коляске — два.

Женщина, будучи в безвыходном положении, обратилась к матери, которая помогла собрать необходимую сумму — 63 тысячи рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что произошедшим заинтересовался СК РФ. Специалисты намерены проверить информацию о требовании авиакомпании приобрести такое количество билетов.