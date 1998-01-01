Военные направляются на Новую Землю, чтобы помочь с надоедливыми медведями

Охранять жителей Новой Земли от белых медведей теперь будут военные. Как рассказали в Минобороны, в поселок Белушья Губа отправят несколько десятков человек. С 9-го февраля действует режим ЧС из-за нашествия полярных хищников. Люди не могут выйти на улицу.

Медведи ведут себя агрессивно, вплотную подходят к домам и даже заглядывают в подъезды. Жители поселка даже подсчитали: в среднем на 50 человек приходится один медведь. Эксперты говорят, хищники вышли к людям в поисках пищи: из-за потепления они не могут охотиться на тюленей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в поселке Белушья Губа Архангельской области родители боятся отпускать детей в школу.