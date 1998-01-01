Юные музыкальные дарования в эти дни собрались в Сочи. Там стартовал зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. На открытии дирижировал и солировал сам маэстро. Перед тем, как начать концерт, он рассказал зрителям, что музыканты только вернулись с гастролей в Германии. И заметил: оркестр вернулся домой. Ведь именно в Сочи музыканты впервые играли вместе несколько лет назад.

Каждый год организаторы фестиваля устраивают зрителям музыкальные сюрпризы. В этом году представят новый проект «Россия и карта мира» — своеобразное музыкальное путешествие по российским регионам.

Ранее Пятый канал сообщал, что также накануне в Сочи прошел трехсторонний саммит с участием лидеров России, Турции и Ирана.