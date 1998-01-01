Видео: Владимир Путин подвел итоги трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран

Поддержание режима прекращения боевых действий в Сирии не должно мешать борьбе с терроризмом, вылазки боевиков не должны оставаться безнаказанными. Об этом на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами Турции и Ирана заявил Владимир Путин.

— Отмечу, что иранские и турецкие коллеги готовы сообща работать в целях окончательного снятия напряженности и стабилизации в Идлибе. Договорились предпринять на этот счет дополнительные шаги. Исходим из того, что поддержание режима прекращения боевых действий не должно идти в ущерб усилиям по борьбе с терроризмом. Поэтому, хотел бы еще раз повторить, создание Идлибской зоны деэскалации является временной мерой. Агрессивные вылазки боевиков не должны оставаться безнаказанными, — подчеркнул президент РФ.

Лидеры тройки уверены, что вывод американских войск с северо-востока Сирии стал бы позитивным шагом. Это помогло бы стабилизировать обстановку на территории арабской республики, где в конечном итоге должен быть восстановлен контроль законного правительства.

Ранее Пятый канал рассказывал, как проходил трехсторонний саммит в Сочи.