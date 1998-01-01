Для расчета налогов на имущество можно использовать его рыночную стоимость

, 14:34 Эфирная новость 28

Конституционный суд дал новое толкование положениям Налогового кодекса РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Как именно рассчитывать налоги на имущество, будут решать сами собственники. Точку в старом споре 15 февраля поставил Конституционный суд.

Он удовлетворил жалобу жительницы Алтайского края на несправедливость налогового законодательства. Теперь пошлину на недвижимость будут назначать, исходя из кадастровой карты, а не инвентаризационной стоимости.

Раньше власти субъектов федерации сами решали, какую схему навязать населению. И отказывались использовать понижающий коэффициент. Это, по мнению Ольги Низамовой, нарушало ее конституционные права. В результате суд принял ее сторону.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский Минфин планирует повысить налоги на роскошные дома, квартиры и яхты.

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