Команда Путина и Лукашенко выиграла в хоккей в Сочи

Команда президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — выиграла в хоккей во время тренировочного хоккейного матча на сочинской арене «Шайба» со счетом 16:1. Матч состоял из трех периодов по 15 минут.

Оба лидера в красно-белой форме выступали за команду «Тигров» против команды «Медведи» в сине-красных свитерах. Также за Лукашенко на льду состязался его сын Николай.

Ранее Пятый канал рассказывал, как товарищеский хоккейный матч «Ночной лиги» с участием президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и звезд хоккея на Красной площади завершился их победой.