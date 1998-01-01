Видео: Забытая на морозе пятилетняя девочка сбежала из садика

Следственный комитет проверяет информацию СМИ о халатности воспитательницы детского сада, которая в среду, 13 февраля, забыла на морозе пятилетнего ребенка.

Как сообщает ФАН, в детском саду города Руза Московской области воспитатель увела детей с прогулки в помещение, а одна девочка осталась на площадке. Почти час она в одиночестве провела на морозе, а потом, поскольку никто ее не искал, решила пойти домой. Нашли ребенка посторонние люди на детской площадке недалеко от дома. Маме девочки позвонили из детского сада только спустя час после того как малышка ушла с территории. Момент «дерзкого побега» малышки обнаружился после просмотра записей камер наблюдения. При этом в полицию об исчезновении ребенка никто не сообщил.

— Следственным отделом по городу Руза ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению СМИ об оставлении воспитателем детского сада пятилетней девочки на морозе… В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. Планируется опрос сотрудников дошкольного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Похожий случай произошел прошлой зимой во Владимирской области. Как сообщал тогда Пятый канал, в одном из детских садов забытый на морозе после прогулки мальчик 20 минут стучался в двери. Выручили малыша местные жители, которые позвонили в садик.