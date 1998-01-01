Украина депортировала архимандрита канонической церкви в США

Прошедшие сутки оказались непростыми для наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона (Харона) — сначала его задержали в киевском аэропорту «Борисполь», допрашивали, после чего мужчине стало плохо и на вызов приехали медики, а затем и вовсе выслали в США. Об этом сообщил в Facebook секретарь Гедеона протодиакон Антоний.

— Владыку депортировали в США! Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника! — написал он.

При этом, по словам Антония, у Гедеона лишь одно гражданство — украинское.

Ранее Пятый канал сообщал, что по словам представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, предстоятелю УПЦ вменяется «антиукраинская пропаганда». Дело в том, что ранее тот выступил в Конгрессе США и рассказал о притеснениях верующих на Украине.

Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, где служил Гедеон, воздвигнут в историческом центре Киева на месте, где ранее находился первый каменный храм Киевской Руси — Десятинная церковь. В настоящее время монастырь является мужской обителью, где проживают более десяти монахов.