Украина депортировала архимандрита канонической церкви в США

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СБУ обвинила священнослужителя Гедеона в антиукраинской пропаганде.

Прошедшие сутки оказались непростыми для наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви Гедеона (Харона) — сначала его задержали в киевском аэропорту «Борисполь», допрашивали, после чего мужчине стало плохо и на вызов приехали медики, а затем и вовсе выслали в США. Об этом сообщил в Facebook секретарь Гедеона протодиакон Антоний.

 — Владыку депортировали в США! Вели к самолету вооруженные автоматчики как преступника! — написал он.

При этом, по словам Антония, у Гедеона лишь одно гражданство — украинское.

Ранее Пятый канал сообщал, что по словам представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, предстоятелю УПЦ вменяется «антиукраинская пропаганда». Дело в том, что ранее тот выступил в Конгрессе США и рассказал о притеснениях верующих на Украине.

Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, где служил Гедеон, воздвигнут в историческом центре Киева на месте, где ранее находился первый каменный храм Киевской Руси — Десятинная церковь. В настоящее время монастырь является мужской обителью, где проживают более десяти монахов.

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