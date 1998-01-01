Куда пропала Людка из фильма «Любовь и голуби»

Череда смертей актеров, сыгравших в фильме «Любовь и голуби», заставила поклонников картины вспомнить еще об одной звезде культовой советской киноленты, о судьбе которой давно ничего не известно. Янина Лисовская, которая запомнилась зрителям как Людка – дочь Кузякиных, которых сыграли Александр Михайлов и ушедшая из жизни в 2018 году Нина Дорошина, исчезла из Москвы еще в 1990-х. Оказывается, Лисовская много лет живет и работает за границей.

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, в свое время актриса чуть было не повторила судьбу своей героини, которая после неудачного замужества вернулась в деревню к родителям. Ее брак с Игорем Волковым, известным по роли Ломоносова в одноименном сериале, распался через два года. А спустя несколько лет, гастролируя с МХАТом в Германии, Янина познакомилась с немецким актером Вольфом Листом. Они подружились, но к большему Лисовская не была готова, боялась разочарования. Вольф же потерял от русской актрисы голову, выучил русский язык, писал письма, звонил и постоянно приезжал в Москву, чтобы увидеть любимую. Сдалась Янина только через два года. И уехала в Германию.

Там, став женой Вольфа, Лисовская поступила в институт, чтобы довести до совершенства свой немецкий. Работать на первых порах пришлось в детском саду. Сначала только кормила детишек. Потом стала ставить детские спектакли, а вскоре ей предложили стать режиссером в детском театре.

В 37 лет Янина стала мамой, дочь назвала Василисой. Так что у исчезнувшей актрисы все хорошо. Она живет в Германии, продолжает играть в театре, счастлива в семье и часто приезжает в Москву.

На этой неделе, 11 февраля, как сообщал Пятый канал, в Москве простились с Народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, пополнившим печальный список звездных актеров, сыгравших когда-то в комедии «Любовь и голуби».