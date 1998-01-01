Куда пропала Людка из фильма «Любовь и голуби»

, 4:06 Видео 50

Актриса Янина Лисовская, служившая во МХАТе, исчезла из Москвы еще в 1990-х.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Макаров

Череда смертей актеров, сыгравших в фильме «Любовь и голуби», заставила поклонников картины вспомнить еще об одной звезде культовой советской киноленты, о судьбе которой давно ничего не известно. Янина Лисовская, которая запомнилась зрителям как Людка – дочь Кузякиных, которых сыграли Александр Михайлов и ушедшая из жизни в 2018 году Нина Дорошина, исчезла из Москвы еще в 1990-х. Оказывается, Лисовская много лет живет и работает за границей.    

Читайте также

Смерть забирает актеров фильма «Любовь и голуби»

Как пишет сайт Teleprogramma.pro, в свое время актриса чуть было не повторила судьбу своей героини, которая после неудачного замужества вернулась в деревню к родителям. Ее брак с Игорем Волковым, известным по роли Ломоносова в одноименном сериале, распался через два года. А спустя несколько лет, гастролируя с МХАТом в Германии, Янина познакомилась с немецким актером Вольфом Листом. Они подружились, но к большему Лисовская не была готова, боялась разочарования. Вольф же потерял от русской актрисы голову, выучил русский язык, писал письма, звонил и постоянно приезжал в Москву, чтобы увидеть любимую. Сдалась Янина только через два года. И уехала в Германию.

Там, став женой Вольфа, Лисовская поступила в институт, чтобы довести до совершенства свой немецкий. Работать на первых порах  пришлось в детском саду. Сначала только кормила детишек. Потом стала ставить детские спектакли, а вскоре ей предложили стать режиссером в детском театре.

В 37 лет Янина стала мамой, дочь назвала Василисой. Так что у исчезнувшей актрисы все хорошо. Она живет в Германии, продолжает играть в театре, счастлива в семье и часто приезжает в Москву.

На этой неделе, 11 февраля, как сообщал Пятый канал, в Москве простились с Народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, пополнившим печальный список звездных актеров, сыгравших когда-то в комедии «Любовь и голуби».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

4:29
Видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС
4:06
Куда пропала Людка из фильма «Любовь и голуби»
3:42
Самолет с Дженифер Энистон и Кортни Кокс экстренно приземлился в Калифорнии
3:28
Виктория Боня винит себя в смерти младшего брата
3:09
Число жертв стрельбы в пригороде Чикаго увеличилось до пяти человек
2:44
Воду из айсберга украли у производителя водки в Канаде
2:17
«Жалкие ничтожества» — отец Децла ответил критикующим его после смерти сына
1:48
Беременна? — Новое видео Лорак вызвало вопросы у поклонников
1:23
Один человек погиб в результате стрельбы штаб-квартире Henry Pratt в США
1:08
Видео: Пробравшийся в самолет скорпион устроил переполох
0:50
Видео: Водитель такси погиб в ДТП в районе Внуково
0:36
Звезда «Вечного зова» считает необходимым украинцам «изолироваться» от россиян
0:15
Принц Чарльз может стать королем уже в 2019 году
23:55
Трехлетняя девочка из России погибла на Канарских островах
23:53
Неизвестный открыл огонь в штаб-квартире Henry Pratt Company в США
23:47
Во Внуково спустя два дня на том же месте произошло страшное ДТП
23:41
«Абонент — не абонент»: Сбербанк сообщил о новых уловках мошенников
23:24
Видео: Работы лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина привезли в Прагу
23:10
Видео: Забытая на морозе пятилетняя девочка сбежала из садика
22:56
В НАСА признали пользу «Союзов» при освоении Луны

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьерный выпуск «Неспроста. Приметы, связанные с животными»

Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама