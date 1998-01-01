Организаторы «Оскара» отменили решение оскорбившее голливудских звезд

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Против него ранее подписали петицию более 300 знаменитостей, включая Мерил Стрип, Джорджа Клуни, Мартина Скорсезе, Роберта де Ниро и многих других.

Фото: Twitter @theacademy

Голливудские звезды смогли объединившись надавить на организаторов конкурса и заставить их отказаться от идеи вручить четыре номинации во время рекламных блоков, чтобы сократить эфирное время. Об этом сообщает Reuters.

Планировалось таким образом вручить призы за «Лучшую операторскую работу», «Лучший монтаж», «Лучший короткометражный анимационный фильм» и «Лучший грим и прически». Что, возможно, объясняется отсутствием в них каких-либо знаменитостей. Посмотреть данное вручение можно было только в глобальной паутине.

За менее известных коллег по цеху вступились именитые звезды Голливуда, которые заявили об оскорблении профессионалов четырех областей и обесценивании профессии. Петицию против решения киноакадемии подписали более 300 знаменитостей.

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