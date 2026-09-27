Собянин рассказал, какими будут новая школа и детский сад в районе Коммунарка

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

В образовательном комплексе появятся творческие мастерские, спортивные пространства и исследовательские зоны.

В Коммунарке построят новый образовательный комплекс

Фото: МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Коммунарке построят новый образовательный комплекс

В районе Коммунарка появится новый образовательный комплекс, рассчитанный на 1600 школьников и 350 воспитанников детского сада. Завершить строительство планируется в 2029 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам главы города, новый объект возводят в квартале 226. В здании предусмотрят учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, творческие мастерские, кулинариум, помещения для занятий с деревом и металлом, бассейн, музыкальный и спортивные залы. Для школьников и дошкольников разработают отдельное оформление интерьеров.

Центральной частью комплекса станет многофункциональное многосветное пространство, которое можно будет использовать для проведения концертов, общешкольных мероприятий и общения. На прилегающей территории оборудуют два уличных амфитеатра, сад-огород, детские площадки, а также спортивную зону с тренажерами и полями для командных игр. После завершения учебного процесса спортивная инфраструктура будет доступна жителям района.

С начала 2026 года в Коммунарке построили и ввели в эксплуатацию пять образовательных объектов. Среди них — комплекс «Эклектика» на проспекте Куприна, рассчитанный на 1400 школьников и 300 воспитанников детского сада.

Сергей Собянин отметил, что одной из особенностей этого комплекса стал уличный кинотеатр, где в качестве экрана используются элементы фасада здания. Пространство предназначено не только для учеников и дошкольников, но и для жителей района. В здании также разместили учебные кабинеты, группы детского сада, музыкальный и спортивные залы, мастерскую-кулинариум, медиатеку и многофункциональное пространство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
На деньги и любовь: лунный календарь маникюра на октябрь 2026 для знаков...

Последние новости

15:39
«Он был незаменим»: коллеги вспомнили, каким был Сергей Соседов
15:22
Собянин рассказал, какими будут новая школа и детский сад в районе Коммунарка
15:04
Иран заявил о захвате американского подводного дрона в Ормузском проливе
14:52
QR-код — и деньги могут исчезнуть: россиян предупредили о новой схеме мошенников
14:33
«Не верьте»: Стас Михайлов прокомментировал развод с супругой Инной
14:12
Район авиабазы США закрыли после тревожного инцидента

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Груди разного размера»: Регина Тодоренко пожаловалась на «некрасивую» внешность
«Реализуемое чудо»: Слава Копейкин мечтает о любви вне сказки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен