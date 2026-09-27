Собянин рассказал, какими будут новая школа и детский сад в районе Коммунарка

В Коммунарке построят новый образовательный комплекс

В районе Коммунарка появится новый образовательный комплекс, рассчитанный на 1600 школьников и 350 воспитанников детского сада. Завершить строительство планируется в 2029 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам главы города, новый объект возводят в квартале 226. В здании предусмотрят учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, творческие мастерские, кулинариум, помещения для занятий с деревом и металлом, бассейн, музыкальный и спортивные залы. Для школьников и дошкольников разработают отдельное оформление интерьеров.

Центральной частью комплекса станет многофункциональное многосветное пространство, которое можно будет использовать для проведения концертов, общешкольных мероприятий и общения. На прилегающей территории оборудуют два уличных амфитеатра, сад-огород, детские площадки, а также спортивную зону с тренажерами и полями для командных игр. После завершения учебного процесса спортивная инфраструктура будет доступна жителям района.

С начала 2026 года в Коммунарке построили и ввели в эксплуатацию пять образовательных объектов. Среди них — комплекс «Эклектика» на проспекте Куприна, рассчитанный на 1400 школьников и 300 воспитанников детского сада.

Сергей Собянин отметил, что одной из особенностей этого комплекса стал уличный кинотеатр, где в качестве экрана используются элементы фасада здания. Пространство предназначено не только для учеников и дошкольников, но и для жителей района. В здании также разместили учебные кабинеты, группы детского сада, музыкальный и спортивные залы, мастерскую-кулинариум, медиатеку и многофункциональное пространство.

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