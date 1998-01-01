Видео: Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире, протестуя против Brexit

Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рейчел разделать в прямом эфире, протестуя против Brexit.

Участница шоу заявила, что таким образом она пыталась обратить внимание общественности.

— В наши дни очень трудно сделать так, чтобы твой голос услышали, когда речь идет о Brexit , — пояснила Рейчел.

Ведущий и гости в студии были шокированы поведением Джонсон в прямом эфире. Ранее также поступила доктор экономических наук из Кембриджского университета Виктория Бейтман, которая пришла в обнаженном виде в студию BBC Radio 4.

В конце января британский парламент запретил Brexit без согласования с ЕС. Депутаты проголосовали за то, чтобы правительство страны договорилось с Евросоюзом о новых условиях выхода Королевства из экономического и политического объединения стран Старого света.