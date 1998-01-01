«Это выгодно»: Лужков оценил идею создания Московской губернии

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Бывший мэр Москвы считает, что слияние столицы и области может принести экономическую пользу региону.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков оценил идею объединить столицу и Московскую область в одну губернию. По мнению Лужкова, эта идея может быть экономически выгодной для региона.

— Интеграция — вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана, в первую очередь, с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы, — цитирует экс-главу Москвы РИА Новости.

Однако озабоченность у Лужкова вызывает вопрос разделения власти в таком варианте административно-территориального деления. По мнению Юрия Михайловича, это необходимо обсуждать отдельно и очень тщательно.

— Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия. Это отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения, — утверждает Лужков.

С идеей объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации и назвать его «Московская губерния» выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Инициативу он озвучил вице-премьеру России Виталию Мутко.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Москве задержан глава инвесткомпании Baring Vostok.

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