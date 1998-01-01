«Это выгодно»: Лужков оценил идею создания Московской губернии

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков оценил идею объединить столицу и Московскую область в одну губернию. По мнению Лужкова, эта идея может быть экономически выгодной для региона.
Однако озабоченность у Лужкова вызывает вопрос разделения власти в таком варианте административно-территориального деления. По мнению Юрия Михайловича, это необходимо обсуждать отдельно и очень тщательно.
С идеей объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации и назвать его «Московская губерния» выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Инициативу он озвучил вице-премьеру России Виталию Мутко.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Москве задержан глава инвесткомпании Baring Vostok.