Глава инвесткомпании Baring Vostok задержан в Москве

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Майкл Калви и два партнера компании подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов

В Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан глава инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви. О задержании сообщает Интерфакс. Вместе с Калви были задержаны бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры инвесткомпании Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров. В распоряжении Пятого канала оказалось видео из здания суда с препровождением Алексея Кордичева.

15 февраля Басманный суд Москвы приступит к рассмотрению ходатайства об аресте троих задержанных. Известно, что Калви и его сообщникам инкриминируется совершение преступления по части четвертой статьи 159 УК РФ, «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По информации, поступившей в распоряжение Пятого канала, Майкл Калви в сговоре с вышеупомянутыми партнерами якобы убедил акционера и члена совета директоров банка «Восточный экспресс банк» принять вместо уплаты долга в 2,5 миллиарда рублей акции люксембургской финансовой компании. Предположительно, Калви умышленно исказил реальную стоимость предлагаемых акций, в том числе предоставив поддельный отчет.

По предварительной информации, обманутый акционер «Восточного экспресса» проголосовал на заседании совета директоров в пользу заключения сделки и банк принял акции стоимостью около 600 тысяч рублей в уплату долга размером в 2,5 миллиарда. Акционер «Восточного экспресса», введенный в заблуждение, подал заявление о хищении денежных средств, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд санкционировал арест советника главы Минэкономразвития.

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