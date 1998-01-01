Украина получит от США 700 миллионов долларов на военные цели

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Соединенные Штаты увеличили размер финансовой поддержки Киева.

Фото: www.globallookpress.com

Незалежная получит от Соединенных Штатов 700 миллионов долларов на военно-технические цели в качестве материальной поддержки. Соответствующие документы подписал президент страны Дональд Трамп. Прежде их одобрил Конгресс США.

— Помощь Украине увеличена и утверждена в размере 445,7 миллиона долларов. Учитывая ранее выделенные Пентагоном 250 миллионов долларов, общий объем средств составляет почти 695,7 миллионов долларов, говорится в сообщении посольства Украины в США, которое опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что основная часть предоставленных денег будет потрачена на военно-техническую помощь Украины. А значит расходы увеличатся на 115 миллионов долларов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что депутат Верховной рады Сергей Тарута сделал смелое предположение, что Незалежная может заменить Россию на рынке поставки газа в Европу.

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