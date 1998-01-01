Незалежная получит от Соединенных Штатов 700 миллионов долларов на военно-технические цели в качестве материальной поддержки. Соответствующие документы подписал президент страны Дональд Трамп. Прежде их одобрил Конгресс США.
Отмечается, что основная часть предоставленных денег будет потрачена на военно-техническую помощь Украины. А значит расходы увеличатся на 115 миллионов долларов.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что депутат Верховной рады Сергей Тарута сделал смелое предположение, что Незалежная может заменить Россию на рынке поставки газа в Европу.