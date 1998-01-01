Валенки и мяч, вместо коньков и шайбы: Спасатели в Новосибирске сыграли в хоккей

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В рамках флешмоба «МЧС России — за здоровый образ жизни» в городе прошел очередной спортивный турнир.

Фото, видео: Пятый канал

В рамках всероссийского флешмоба «МЧС России — за здоровый образ жизни» в Новосибирске прошел очередной турнир по хоккею в валенках. Спортивные баталии развернулись на стадионе «Сибсельмаш» в субботу, 16 февраля.

— Мы сегодня проводим третий турнир традиционно по хоккею на валенках среди команд подразделений Новосибирского гарнизона. В турнире участвуют 29 команд. Хотелось бы пожелать удачи и победы сильнейшим, — рассказал о соревнованиях начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Борьба спортсменам предстояла нешуточная. 300 работников аварийно-спасательных служб: каждый в прекрасной физической форме, и каждый готов до конца биться за победу.

Играть сотрудникам МЧС пришлось по необычным правилам: коньки заменили валенками, а шайбу ­– мячом. Каждая команда должна была выставить пять игроков, включая вратаря, и четырех запасных. непривычный порядок проведения игр никого не смутил, а напротив, даже подогрел интерес. Оказывается, число желающих поучаствовать в хоккее в валенках с каждым годом растет.

 — У нас ежегодно происходит увеличение команд. Люди с желанием приходят, несмотря на то, что находятся на отдыхе, у них выходные. Люди с желанием приходят, привлекают свои семьи. Турнир, прежде всего, направлен на сплочение коллективов, на командный дух, на командную игру, что чрезвычайно важно при нашей профессии, — поделился начальник ГУ МЧС по региону.

Чтобы поболеть за полюбившиеся команды, на стадион пришли десятки зрителей. Не сдерживая эмоций, друзья и знакомые хоккеистов кричали забавные речевки и громко радовались каждому мячу, залетевшему в ворота.

Организаторы турнира не упустили шанса напомнить всем участникам соревнований о правилах безопасности. Во время матча на экранах мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН) транслировались профилактические ролики, в том числе и социальная реклама мобильного приложения «Советы спасателя».

Спустя несколько часов упорной борьбы были подведены итоги хоккейного турнира. Победителем чемпионата стала команда Специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ). Второе место заняла сборная Главного управления МЧС России по Новосибирской области, бронзовые медали получили сотрудники пожарно-спасательной части № 9. Лучшим игроком был признан Шаповалов Евгений, капитан команды, занявшей первое место.

Участники соревнований поблагодарили организаторов за яркие эмоции и новые знакомства. Спортсменов объединило «чувство братства и сплоченности», которое останется с ними во время дальнейшей работы.

Ранее Пятый канал рассказал, что петербургские хоккеисты выпустили валентинки для болельщиков.

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