Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards

Шоу «Алые паруса» взяло премию Best Experience Marketing Awards (BEMA-2018!). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

Праздник выпускников «Алые паруса» победил в номинации «Лучшее музыкальное событие». Члены жюри присудили шоу первое место.

Пятый канал, при поддержке Акционерного банка «РОССИЯ» и Правительства Санкт-Петербурга, был инициатором возрождения этой красивой традиции в 2005 году. В 2007 году Пятому каналу доверили не только трансляцию, но и организацию праздника, телевизионную версию которого тогда же впервые увидела вся Россия. Начиная с 2013 года Пятый канал — бессменный организатор праздника выпускников «Алые паруса». В 2016 году проект стал победителем в престижном международном конкурсе BEA World в номинации «Лучшее городское событие в Европе».

В 2018 году праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня. В нем приняли участие выпускники из более чем 30 регионов России, а также зарубежных стран. Хедлайнером концерта на Неве стал рэпер Баста.

Интерес к трансляции праздника «Алые паруса» в 2018 году значительно вырос в сравнении с 2017-м. Совокупная аудитория трансляции (в эфире канала, на официальном сайте и социальных сетях) в 2017-м составила — 5 939 000 человек, в 2018-м — 8 325 000. Прирост аудитории составил 40%.

Пятый канал

Также первое место в номинации «Лучшее социальное событие» занял проект Пятого канала «Марафон добра».

В 2018 году канал провел всероссийскую акцию «Марафон добра». Пять дней о детях, которым нужна помощь, рассказывали звезды эстрады, кино и спорта. В заключительный день акции один из воспитанников обрел родителей. Всего благодаря проекту «День ангела» семью нашли 227 детей.

Пятый канал

Третье место в номинации «Лучший запуск/презентация нового продукта» жюри премии BEMA-2018! присудило онлайн-кастингу к сериалу «Свои» — популярному сериалу Пятого канала.

Сериал «Свои» вышел в эфир декабре 2017 года. За «Своих» Пятый канал получил награду престижного международного конкурса PromaxBDA Asiа 2018 в номинации Best use of digital. Первый сезон сериала высоко оценили не только зрители, но и телевизионщики. Он вошел в число финалистов конкурса ТЭФИ-2018 в номинации «Телевизионный сериал».

BEMA-2018! — это ежегодная профессиональная премия в индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций, которая проходит в рамках международного фестиваля событийного маркетинга и коммуникаций. Она присуждается лучшим проектам по решению экспертного совета. Премия — это площадка для обмена опытом и укрепления профессионального сообщества. Благодаря BEMA-2018! развивается событийный маркетинг в России, странах СНГ, Грузии и Прибалтике.