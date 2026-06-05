«Без помощи стилиста»: как Бородина готовилась к ПМЭФ-2026

Бородина: подбирала образы на ПМЭФ-2026 без помощи стилистов

Телеведущая и блогер Ксения Бородина подбирала образы на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) без помощи стилиста. Об этом она рассказала «Известиям» на полях форума.

Она была приглашена как одна из главных интернет-знаменитостей в России в блогерскую студию VK Видео, открывшуюся в рамках ПМЭФ-2026.

По словам телеведущей, о том, что ей предстоит выступать на форуме, она узнала незадолго до мероприятия, и на подготовку было мало времени — меньше недели. За это время она успела вычитать и скорректировать задаваемые вопросы, поучаствовать в обсуждении предстоящих выступлений и, конечно же, продумать наряды.

«Могу сказать, что образы пришли достаточно быстро в голову. Никакие стилисты не участвовали. У меня нет стилиста. Я сейчас сама работаю над своими образами», — объяснила Бородина.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Форум объединяет участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что робот в платье посетил студию «Известий» на ПМЭФ-2026. Необычный гость присоединился к числу участников и спикеров, которые приходят на площадку форума.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.