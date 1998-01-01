Депардье и Кустурицу пригласили приехать в Крым в апреле

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Французский актер и югославский кинорежиссер планируют принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.

Фото: www.globallookpress.com

Актер Жерар Депардье и режиссер Эмир Кустурица приглашены принять участие в юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле 2019 года. Об этом рассказал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров, сообщает РИА Новости.

— Например, на направление «гастрономический туризм» планирует приехать Жерар Депардье, ожидаются другие известные люди, которые заняты виноделием, например, режиссер и музыкант Эмир Кустурица планируется у нас в этом году. Есть еще ряд известных людей, имена которых мы не можем назвать, — сказал Андрей Назаров.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В этом году форум пройдет с 17 по 20 апреля. Организаторы ожидают более трех тысяч участников почти из 100 стран мира.

Ранее Пятый канал сообщал, что Эмир Кустурица пожаловался Путину на политиков республики Сербская. Знаменитый режиссер и музыкант рассказал журналистам о встрече с российским лидером в Белграде.

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