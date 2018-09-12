Кустурица пожаловался Путину на политиков республики Сербская

Автор киношедевров «Черная кошка, белый кот» и «Время цыган» Эмир Кустурица поделился с президентом РФ Владимиром Путиным своим видением ситуации на Балканах и в Республике Сербской. По словам кинематографиста, местные политики препятствуют сближению с Россией.

— Я поделился с президентом Путиным идеей независимой объединенной Сербии, насколько это возможно. Но больше всего я акцентировал внимание на ситуации в Республике Сербской, где местное население подвергается давлению со стороны политиков и не всегда свободно может выстраивать отношения с Россией, что, на мой взгляд, необходимо делать , — сообщил он по итогам встречи.

Кустурица также рассказал главе российского государства о своей деятельности в области культуры, направленной на развитие российско-сербских отношений. Кроме того, он сообщил о намерении провести несколько концертов в России весной текущего года.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Сербии готовились к приезду Владимира Путина.