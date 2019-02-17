Климкин назвал условие, при котором президента Украины «выкинут из окна»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что в случае прихода к власти любого из кандидатов в президенты страны, политика Незалежной не изменится, сообщает Газета.ру.

— У меня нет опасений относительно изменений именно в сфере внешней политики , — сказал глава МИД Украины.

Павел Климкин считает, что новый лидер Украины будет вынужден считаться с мнением граждан.

— Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян — в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь не буквально, но и буквально тоже , — отметил министр.

Ранее Пятый канал сообщал, что в соцсетях высмеяли заявление главы МИД Украины Павла Климкина о сравнении марсиан и россиян. Фолловеры резко отреагировали на его слова о том, что российские наблюдатели имеют меньше шансов попасть на выборы президента Украины, чем марсиане.