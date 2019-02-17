Климкин назвал условие, при котором президента Украины «выкинут из окна»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что в случае прихода к власти любого из кандидатов в президенты страны, политика Незалежной не изменится, сообщает Газета.ру.
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Павел Климкин считает, что новый лидер Украины будет вынужден считаться с мнением граждан.
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Ранее Пятый канал сообщал, что в соцсетях высмеяли заявление главы МИД Украины Павла Климкина о сравнении марсиан и россиян. Фолловеры резко отреагировали на его слова о том, что российские наблюдатели имеют меньше шансов попасть на выборы президента Украины, чем марсиане.