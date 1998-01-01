Евгений Гараничев опоздал на старт на этапе Кубка мира по биатлону в США

Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает «Спорт-Экспресс». Спортсмен был дисквалифицирован и на своей странице в Instagram извинился перед болельщиками.

— Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!!! — написал Евгений.

Поклонники биатлониста в ответ стали писать слова поддержки.

— Ничего, со всеми бывает. Мы Вас поддерживаем и желаем успехов!

— Женя, на завтра эстафету не пропусти, будильник поставь!

— Твои болельщики с тобой, с нетерпением ждем завтрашней гонки, будем держать пальчики, удачи!!!

Instagram @garanichev_evgeny

Ранее Пятый канал сообщал, что российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии. Мужская сборная заняла первое место в эстафете 4×7,5 километра, а женская — выиграла эстафету 4×6 километров.