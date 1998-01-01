Известная певица Нюша, ставшая совсем недавно матерью, опубликовала в Instagram фотографию, на которой она вместе с дочкой, которая находится в коляске, гуляет на детской площадке.
— Всем прекрасного и позитивного дня. А у нас с малышкой прогулка, — подписала фото певица.
Однако в ответ на позитивное пожелание Нюша получила шквал критики. В основном ее подписчиков не устроил ее внешний вид. Так, например, одна из них написала, что девушка «сильно постарела».
— Баба Нюша, — написал пользователь под ником kolegalexs
— Лет 40 можно дать, — вторил ему другой «доброжелатель».
Однако певица не стала отвечать хейтерам, но буквально через пару часов опубликовала фото, где она, что называется, «во всеоружии».
Ранее Пятый канал публиковал умилительное видео Нюши с дочкой.