Жители Гаити выступают против США и призывают на помощь Россию

Группа протестующих жителей Гаити в центре столицы Порт-о-Пренс сожгла американский флаг и призвала Россию на помощь в урегулировании кризиса, который охватил страну, сообщает RT. Демонстранты после уничтожения флага Соединенных Штатов скандировали «Долой американцев!»

— Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем , — заявил лидер группы протестующих Бронсон.

По мнению участников акции протеста, бывший глава Гаити Мишель Мартелли, как и его протеже, действующий лидер республики Жовенель Моиз, являются ставленниками Соединенных Штатов.

— Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай посмотреть, в какой нищете мы здесь живем , — добавил предводитель демонстрантов.

Волна протестов против президента Республики Гаити Жовенеля Моиза, начавшаяся 7 февраля, послужила причиной гибели как минимум семи человек в столкновениях с силами правопорядка, а также принесла серьезный материальный ущерб.

Ранее Пятый канал сообщал, что десятки тысяч «желтых жилетов» снова вышли на улицы во Франции. Протестующие требуют изменений во внутренней политике государства, тогда как Макрону куда приятнее заниматься внешней — например, рассуждать о событиях в Венесуэле.