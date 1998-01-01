Мужчина расстрелял четверых заложников в США — фото

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Злоумышленник удерживал людей порядка 12 часов в доме в городе Клинтон, 17 февраля.

Фото: Twitter @ReggiMarion

Мужчина захватил заложников в американском Клинтоне, штат Миссисипи, 17 февраля. Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, четыре человека погибли.

Злоумышленник удерживал людей на протяжении 12 часов, но в результате штурма был обезврежен. Он взят под стражу, но его имя не разглашается.

Также издание сообщает, что были освобождены двое детей.

Полицейские предполагают, что причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Ранее Пятый канал видео с пумой, которую московские полицейские освободили из заточения похитителей.

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