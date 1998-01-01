Немецкие журналисты признали РФ «великой IT-державой»

Немецкая деловая газета Handelsblatt рассказала о превращении России в «великую IT-державу», пишет URA.RU.

Журналисты отметили, что профессионализм и инновационность российских компаний и бум интернет-торговли позволяют говорить о прорыве в сфере высоких технологий.

Так, издание приводит доходы «Яндекса», которые в 2018 году увеличились на 36% и составили 1,8 миллиарда долларов, а прибыль взлетела на 430% до 660 миллионов в американской валюте. По мнению авторов статьи, «Яндекс» может стать российским аналогом Amazon, Google или Uber из-за бурного роста числа интернет-пользователей.

При этом в статье отмечается, что пока на глобальном рынке IT Россия занимает довольно скромное место.

Ранее Пятый канал рассказывал о переходе на цифровое телевидение в России.