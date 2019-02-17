Сотрудник охраны убил хулигана у здания Минсвязи в Москве

Возле здания Министерства Связи и Массовых Коммуникаций в Москве произошло убийство. Оно стало последствием драки, участниками которой были сотрудник охраны и прохожий.

По информации РЕН ТВ, смертельная потасовка произошла около 10 часов утра в воскресенье, 17 февраля, возле здания ведомства на Тверской, 7. В результате драки скончался хулиган, который ввязался в конфликт с охранником.

По предварительной информации, в ходе потасовки, которая внезапно переросла в драку, оба мужчины упали, один из них получил смертельную травму. Оперативно прибыли медики, которые констатировали смерть человека. На месте также работают сотрудники полиции.

Подробности инцидента устанавливаются.