Свадьба или развод? Королева снова оказалась в ЗАГСе — видео

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Российская певица с мужем Сергеем Глушко романтично отметили День влюбленных в Петербурге.

Фото, видео: instagram @koroleva__star

Певица Наташа Королева и Сергей Глушко романтично отпраздновали День святого Валентина в Северной столице.

Звездная пара наведалась во Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной, где они расписались более 15 лет назад.

— Решили посетить знаковое место для нашей семьи, — отметила Королева.

Наталья и Сергей с воздушными шарами прошли в Малый зал ЗАГСа, где был официально зарегистрирован их брак. Супруги снова оказались в старинных интерьерах Дворца и смогли как следует их разглядеть. После этого звезды встретились с новоиспеченными молодоженами и пожелали им долгих лет семейной жизни.

Ранее Пятый канал о том, как российские звезды отметили День святого Валентина.

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