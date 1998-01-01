Певица Наташа Королева и Сергей Глушко романтично отпраздновали День святого Валентина в Северной столице.

Звездная пара наведалась во Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной, где они расписались более 15 лет назад.

— Решили посетить знаковое место для нашей семьи , — отметила Королева.

Наталья и Сергей с воздушными шарами прошли в Малый зал ЗАГСа, где был официально зарегистрирован их брак. Супруги снова оказались в старинных интерьерах Дворца и смогли как следует их разглядеть. После этого звезды встретились с новоиспеченными молодоженами и пожелали им долгих лет семейной жизни.

Ранее Пятый канал о том, как российские звезды отметили День святого Валентина.