Как звезды провели День всех влюбленных

14 февраля Instagram заполонили трогательные посты. Звезды шоу-бизнеса, спортсмены и политики поспешили признаться в любви своим вторым половинкам и поздравить подписчиков с праздником. Открыто продемонстрировать свои чувства не побоялись многие кинозвезды, ведущие и музыкальные исполнители.
Известная российская певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram нежное фото, где на руках ее держит любящий муж. Трогательное фото она сопроводила короткой подписью, где рассказала, что День святого Валентина пара отмечает в Китае.
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happy valentine’s day💕 in China with my beloved husband @isxakov 💖 #полинагагарина #гагаринапоехали #valentinesday
Жена популярного рэп-исполнителя Мота призналась в своих чувствах супругу и пожелала любви всем своим подписчикам.
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С Праздником! 💛 @mmott23 Люблю! Любви Вам не только сегодня, пускай живет в сердцах всегда!
Продюсер и телеведущая Яна Рудковская опубликовала фото со свадьбы с Евгением Плющенко, под которым поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.
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Известная российская актриса Саша Бортич также выложила 14 февраля снимок со своим возлюбленным, где открыто продемонстрировала свои чувства.
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любите друг друга так сильно, как только можете и не только сегодня
Телеведущая Ирена Понарошку в Instagram также поделилась эмоциями от проведения Дня всех влюбленных. Она опубликовала фото со своим избранником, где заявила, что не стоит упускать лишний повод порадовать свою вторую половинку.
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С каждым годом становится все громче нытье о том, что День Святого Валентина - не наш праздник, вовсе и не праздник и Валентин не такой уж и святой! А я вот искренне не понимаю, как можно упускать лишний повод пересесть с иглы мужского одобрения на... вы сами знаете куда! 😅 Парни, крепитесь! И не падайте в грязь лицом, неприятно садиться на грязное, ну! 😆 #ИмениныСердца #СидячийОбразЖизни Captured by @marymoon_photographer
Муж известной российской поп-звезды Нюши также признался в любви своей супруге. Он опубликовал трогательный пост, где рассказал, что чувства к певице с ним творят настоящие чудеса.
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Мой 100-ый пост я посвящаю моей любимой @nyusha_nyusha 😘 С днем святого Валентина всех любимых и любящих людей. Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты! . . My 100th post I dedicate to my beloved wife 😘 Happy Valentine’s Day to all loved and loving people. When love lives in the heart, the world around is beautiful, bright, full of wonders. Love inspires and gives hope. Love really can do magic. Let this magical feeling fill the hearts to the brim. Love, tenderness, warmth, harmony and beauty! . #деньсвятоговалентина #valentinesday2019 #14февраля #нюша #nyusha #valentines
А вот Ольга Бузова, судя по всему, радует себя в День всех влюбленных сама. Светская львица похвасталась в Instagram новой сумкой. Никаких пламенных речей и поздравлений на ее странице в этот день было.
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Дождалась свою новую малышку👜 Это такая приятная Валентинка ♥️😄 Многие спрашивали у меня , где я заказалаэту сумку, делюсь контактом: @vmodee 😘 это новый профиль моих давних друзей , старый не скажу) спрашивайте у них!)) Вещи не дешевые, но это качество того стоит 💯%
Другая известная телеведущая Ксения Собчак 14 февраля в Instagram опубликовала также одинокое фото. Только она уже похвасталась не сумкой, а золотыми украшениями. В праздничных сюрпризах звезды себе не отказывают. У каждого свой святой Валентин.
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А кто ВАШ Святой Валентин?;) @pandorarussia #КупидоныАтакуют
Ранее Пятый канал, как звезды поздравили своих возлюбленных на День святого Валентина.