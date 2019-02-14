Как звезды провели День всех влюбленных

14 февраля Instagram заполонили трогательные посты. Звезды шоу-бизнеса, спортсмены и политики поспешили признаться в любви своим вторым половинкам и поздравить подписчиков с праздником. Открыто продемонстрировать свои чувства не побоялись многие кинозвезды, ведущие и музыкальные исполнители.

Известная российская певица Полина Гагарина опубликовала в своем Instagram нежное фото, где на руках ее держит любящий муж. Трогательное фото она сопроводила короткой подписью, где рассказала, что День святого Валентина пара отмечает в Китае.

Жена популярного рэп-исполнителя Мота призналась в своих чувствах супругу и пожелала любви всем своим подписчикам.

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская опубликовала фото со свадьбы с Евгением Плющенко, под которым поздравила поклонников с Днем всех влюбленных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Valentine’s Day ❤️ Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 14 Фев 2019 в 9:02 PST

Известная российская актриса Саша Бортич также выложила 14 февраля снимок со своим возлюбленным, где открыто продемонстрировала свои чувства.

Телеведущая Ирена Понарошку в Instagram также поделилась эмоциями от проведения Дня всех влюбленных. Она опубликовала фото со своим избранником, где заявила, что не стоит упускать лишний повод порадовать свою вторую половинку.

Муж известной российской поп-звезды Нюши также признался в любви своей супруге. Он опубликовал трогательный пост, где рассказал, что чувства к певице с ним творят настоящие чудеса.

А вот Ольга Бузова, судя по всему, радует себя в День всех влюбленных сама. Светская львица похвасталась в Instagram новой сумкой. Никаких пламенных речей и поздравлений на ее странице в этот день было.

Другая известная телеведущая Ксения Собчак 14 февраля в Instagram опубликовала также одинокое фото. Только она уже похвасталась не сумкой, а золотыми украшениями. В праздничных сюрпризах звезды себе не отказывают. У каждого свой святой Валентин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А кто ВАШ Святой Валентин?;) @pandorarussia #КупидоныАтакуют Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 14 Фев 2019 в 8:55 PST

Ранее Пятый канал, как звезды поздравили своих возлюбленных на День святого Валентина.