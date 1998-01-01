«Испортила народное достояние!»: Вера Брежнева смело изменила имидж

, 12:59 Фото 193

Российская певица предстала перед подписчиками с новым цветом волос.

Фото, видео: Instagram @ververa

Певица Вера Брежнева пошла на дерзкую смену образа и перекрасилась в розовый цвет. Артистка представила новый имидж на своей странице в Instagram.

— Цвет настроения… — гласит подпись к публикации.

В кадре певица позирует с модным сейчас цветом волос, в кожаном платье, чокере с камнями и сережкой в виде ключа. Большинству фоловеров поп-дивы понравились перемены.

— Супер-образ. Вы как всегда очаровательна

— Ой, Мальвина!

— Вера порозовела… Как розовая пантера.

— Розовая Вера

— Красотка в любом виде, в прочем, как всегда!

— Вера, не узнать!

— Тоже надо ключи к ушам цеплять, а то постоянно забываю их, — гласят многочисленные комментарии.

Но были и те, кто не оценил новый имидж певицы.

— Испортила взяла! Твои волосы — народное достояние! А ты! — написала разочарованная подписчица.

Ранее Пятый канал рассказывал о переменах в имидже бывшей супруги Андрея Аршавина Юлии Барановской.

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