«Испортила народное достояние!»: Вера Брежнева смело изменила имидж

Певица Вера Брежнева пошла на дерзкую смену образа и перекрасилась в розовый цвет. Артистка представила новый имидж на своей странице в Instagram.
В кадре певица позирует с модным сейчас цветом волос, в кожаном платье, чокере с камнями и сережкой в виде ключа. Большинству фоловеров поп-дивы понравились перемены.
— Супер-образ. Вы как всегда очаровательна
— Ой, Мальвина!
— Вера порозовела… Как розовая пантера.
— Розовая Вера
— Красотка в любом виде, в прочем, как всегда!
— Вера, не узнать!
— Тоже надо ключи к ушам цеплять, а то постоянно забываю их, — гласят многочисленные комментарии.
Но были и те, кто не оценил новый имидж певицы.
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Ранее Пятый канал рассказывал о переменах в имидже бывшей супруги Андрея Аршавина Юлии Барановской.