Барановская сменила имидж после слухов о воссоединении с Аршавиным

Экс-супруга Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская сменила имидж после того, как появились слухи о воссоединении пары. Фотографии в новом образе женщина выложила на своей странице в Instagram.

— На ночь глядя заехала к любимому Жене, — написала Барановская, оставив в публикации ссылку на профиль своего парикмахера.

Главным изменением в прическе Юлии стала челка, которую телеведущая решила обрезать впервые за долгое время. Поклонники не остались равнодушными.

— Юленька, вам очень хорошо с челочкой, как куколка прям, здорово!

— Челка всегда молодит! — пишут юзеры.

Многие предположили, что новый образ как-то связан со слухами о воссоединении Барановской и Аршавина, сообщает издание Teleprogramma.pro. Однако сама Юлия Барановская отмечает, что ни о каком романе разговора быть не может. Сейчас футболист общается только с их общими детьми — дочерью Яной и сыном Арсением.