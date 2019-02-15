Барановская сменила имидж после слухов о воссоединении с Аршавиным

, 12:17 Фото 13

Снимки с новой прической телеведущая опубликовала в социальной сети.

Фото: Instagram @baranovskaya_tv

Экс-супруга Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская сменила имидж после того, как появились слухи о воссоединении пары. Фотографии в новом образе женщина выложила на своей странице в Instagram.

— На ночь глядя заехала к любимому Жене, — написала Барановская, оставив в публикации ссылку на профиль своего парикмахера.

 
 
 
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На ночь глядя заехала к любимому Жене @sedoyjenya ❤️❤️❤️ и вот 😍😍😍😍😍

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Главным изменением в прическе Юлии стала челка, которую телеведущая решила обрезать впервые за долгое время. Поклонники не остались равнодушными.

— Юленька, вам очень хорошо с челочкой, как куколка прям, здорово!

— Челка всегда молодит! — пишут юзеры.

Многие предположили, что новый образ как-то связан со слухами о воссоединении Барановской и Аршавина, сообщает издание Teleprogramma.pro. Однако сама Юлия Барановская отмечает, что ни о каком романе разговора быть не может. Сейчас футболист общается только с их общими детьми — дочерью Яной и сыном Арсением.

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