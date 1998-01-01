Звезда 90-х Женя Белоусов признался, что всегда знал, кто убил Игоря Талькова

Популярный в 90-х годах певец Женя Белоусов видел убийцу рок-музыканта Игоря Талькова, когда тот покидал место преступления. Об этом во время эфира на телеканале «Россия 1» заявил друг Белоусова — композитор Сергей Шустицкий.

По его словам, гримерка певца в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» находилась рядом с местом преступления. Женя Белоусов был уверен, что Талькова убил Игорь Малахов — один из фигурантов дела. Однако он не рассказывал об этом общественности, потому что его «никто не спрашивал».

— Однажды в поезде Женя встретился с Игорем Малаховым, который проходил по этому делу. И тот спросил его: «Кто же все-таки убил?». Женя сказал: «Как кто? Ты» , — заявил на эфире Шустицкий.

Кроме самого певца, в курсе ситуации также находились жена Белоусова и его близкий друг Андрей Соколов. Громкое убийство Игоря Талькова произошло в воскресенье, 6 октября 1991 года, во Дворце спорта «Юбилейный».

Ранее Пятый канал рассказывал о новых подробностях запутанной истории смерти Игоря Талькова.