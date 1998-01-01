Гибель двоих мужчин в драке с поножовщиной сняла камера видеонаблюдения

Следственный комитет устанавливает обстоятельства драки, которая привела к смерти двоих человек. Потасовка произошла в воскресенье, 17 февраля в Москве на Волгоградском проспекте.

Согласно видеозаписи, предоставленной следствием, конфликт завязался между двумя людьми. Началась драка, на помощь обеим сторонам подоспели другие люди, из-за чего стычка переросла в массовую потасовку. На кадрах видно, как участники конфликта дерутся на тротуаре и выбегают на проезжую часть. Один из дерущихся размахивает ножом.

В результате происшествия скончались двое участников конфликта.

— По данным следствия, 17 февраля 2019 года возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй мужчина скончался в больнице. Установлено, что драка произошла на бытовой почве, в связи с ранее произошедшим конфликтом между работниками автомоечного комплекса, — сообщает Следственный комитет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что рядом с Лефортовским парком в Москве произошла драка с применением огнестрельного оружия.