Схватила волосатая рука: Аркадий Укупник о неудачных амурных похождениях

, 18:50 Фото 151

Российский и советский музыкант поделился воспоминаниями о неудачном опыте романтических отношений в молодости.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Советский и российский певец Аркадий Укупник рассказал о неудачных попытках построить серьезные отношения. Сейчас музыкант счастлив с гражданской женой Натальей, но прежде чем встретить ее, артист несколько раз пытался связать свою жизнь с другими пассиями.

По словам певца, однажды он встретил девушку, отношения с которой у него складывались едва ли не идеально. Но в какой-то момент избранница неожиданно перестала выходить на связь. Девушка не пришла на встречу, на звонки не отвечала. Тогда Аркадий решил прийти к ее дому и дожидаться возлюбленную у подъезда. Ее квартира располагалась на первом этаже, поэтому музыкант легко смог заглянуть внутрь — и увидел, что далеко за полночь его пассия сидит на кухне с незнакомым мужчиной.

Став свидетелем вопиющей неверности, Аркадий решил забыть о приличиях и постучал в дверь своей девушки. Когда удивленная избранница открыла дверь, Укупник решил нарочито громко рассказывать своей возлюбленной о том, как он скучает без нее — чтобы сидящий на кухне соперник наверняка услышал разговор.

— При этом я уже ощущал за дверью некое сопение. И вдруг волосатая рука схватила ее за волосы, отшвырнула к двери с криком. Оказалось, что в квартире еще были ее родители. И я решил уйти, потому что понял, что сейчас уже меня будут бить, — рассказал певец изданию «Starhit».

А паспорт, вопреки строчкам из самой популярной своей песни, Аркадий Укупник не ел, хотя и оказывался дважды в официальном браке.

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