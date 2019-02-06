Тимура Батрутдинова может «увести» у Ольги Бузовой другая теледива

О романе Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова слухи ходят давно. Однако теперь у певицы появилась серьезная конкурентка — в невесты комедианта метит теледива Яна Кошкина, сообщает издание Teleprogramma.pro. Совместную фотографию с Батрудиновым Яна выложила на своей странице в Instagram, сопроводив ее недвусмысленной записью.

— Как думаете, достойный кандидат? — спросила девушка у подписчиков.

Стоит отметить, что неустроенностью своей личной жизни в последнее время Кошкина озабочена особенно остро. Девушка то и дело публикует снимки, в описании которых намекает, а иногда и прямым текстом говорит о своем одиночестве.

View this post on Instagram Вы не видели моего мужа? 🤷🏻‍♀️ #ЯнаКошкина A post shared by Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) on Feb 16, 2019 at 5:35am PST

Впрочем, и Ольге Бузовой уже было бы не так страшно упустить гипотетического жениха — девушке сделал предложение шоумен из республики Коми.