Тимура Батрутдинова может «увести» у Ольги Бузовой другая теледива

О романе Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова слухи ходят давно. Однако теперь у певицы появилась серьезная конкурентка — в невесты комедианта метит теледива Яна Кошкина, сообщает издание Teleprogramma.pro. Совместную фотографию с Батрудиновым Яна выложила на своей странице в Instagram, сопроводив ее недвусмысленной записью.
— Как думаете, достойный кандидат?— спросила девушка у подписчиков.
Стоит отметить, что неустроенностью своей личной жизни в последнее время Кошкина озабочена особенно остро. Девушка то и дело публикует снимки, в описании которых намекает, а иногда и прямым текстом говорит о своем одиночестве.