Тимура Батрутдинова может «увести» у Ольги Бузовой другая теледива

, 19:37 Фото 137

К вакантному пока месту жены юмориста присматривается телеведущая Яна Кошкина.

Фото: Instagram @timurbatrutdinov

Тема:
Ольга Бузова 378

О романе Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова слухи ходят давно. Однако теперь у певицы появилась серьезная конкурентка — в невесты комедианта метит теледива Яна Кошкина, сообщает издание Teleprogramma.pro. Совместную фотографию с Батрудиновым Яна выложила на своей странице в Instagram, сопроводив ее недвусмысленной записью.

— Как думаете, достойный кандидат? — спросила девушка у подписчиков.

Стоит отметить, что неустроенностью своей личной жизни в последнее время Кошкина озабочена особенно остро. Девушка то и дело публикует снимки, в описании которых намекает, а иногда и прямым текстом говорит о своем одиночестве.

 
 
 
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Вы не видели моего мужа? 🤷🏻‍♀️ #ЯнаКошкина

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Впрочем, и Ольге Бузовой уже было бы не так страшно упустить гипотетического жениха — девушке сделал предложение шоумен из республики Коми.

Тема:
Ольга Бузова 378
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