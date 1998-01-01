Протестующие на Гаити потребовали отставки президента

Беспорядки в Порт-о-Пренсе достигли своего апогея в минувшие выходные. Жители гаитянской столицы взяли под свой контроль улицы и потребовали немедленной отставки главы государства Жовенеля Моиза.

По информации телеканала CNN, в результате столкновений с полицией были убиты по меньшей мере семь демонстрантов, еще больше получили ранения. Точное количество жертв нельзя определить из-за того, что больницы прекратили работу. В городе ощущается нехватка топлива, медикаментов и питьевой воды.