Протестующие на Гаити потребовали отставки президента

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Антиправительственные демонстрации в столице островного государства переросли в жестокие столкновения с полицией, в ходе которых были убиты несколько человек.

Фото: Twitter @ANTICONQUISTA

Беспорядки в Порт-о-Пренсе достигли своего апогея в минувшие выходные. Жители гаитянской столицы взяли под свой контроль улицы и потребовали немедленной отставки главы государства Жовенеля Моиза.

По информации телеканала CNN, в результате столкновений с полицией были убиты по меньшей мере семь демонстрантов, еще больше получили ранения. Точное количество жертв нельзя определить из-за того, что больницы прекратили работу. В городе ощущается нехватка топлива, медикаментов и питьевой воды.

Протесты на Гаити начались 7 февраля, когда сторонники оппозиции вышли на улицы против коррупции в действующей власти. По мнению участников акции протеста, бывший глава Гаити Мишель Мартелли, как и его протеже, действующий лидер республики Жовенель Моиз, являются ставленниками Соединенных Штатов. В вину президенту Моизе также ставят стремительно растущую инфляцию и отсутствие перспектив для молодежи.

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