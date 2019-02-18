Эксперты составили обновленный рейтинг регионов по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни, а главными аутсайдерами 2018 года стали Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Эксперты сравнивали субъекты РФ по 70 показателям, среди которых развитие инфраструктуры, экономики и социальной сферы. При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

Примечательно, что состав первой и последней десятки практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Следом за тройкой лидеров идут Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая и Калининградская области.

Последние места рейтинга достались Кабардино-Балкарии, Бурятии, Еврейской автономной области, Курганской области, Алтаю, Калмыкии, Ингушетии, Забайкальскому краю, Карачаево-Черкесии и Тыве. При этом значение сводного рейтингового балла повысилось во всех регионах, за исключением Бурятии.

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