Российские военные отразили атаку беспилотников условного противника в Абхазии

Специалисты РЭБ Южного военного округа отразили атаку дронов условного противника в Абхазии. Личный состав российской военной базы был поднят по тревоге, мгновенно экипировался, и совершил марш на штатной технике.

Прибыв на полигон военнослужащие развернули комплексов «Житель» и «Красуха», с помощью которых отработали задачи по радиоразведке. Далее расчет машин постановки помех «Лава» провел анализ источников связи с ударными беспилотниками и блокировал передачу данных. Все летательные аппараты противника удалось посадить на землю.

В тренировке подразделений РЭБ было задействовано свыше 1,5 тысячи военнослужащих, а также около 300 единиц спецтехники. Для создания условий боевой обстановки применялись холостые боеприпасы и тротиловые шашки.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Крыму разработали технологию принуждения к посадке украинских дронов.