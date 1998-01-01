Российские военные отразили атаку беспилотников условного противника в Абхазии

, 4:05 Видео 23

В тренировке подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было задействовано свыше 1,5 тысяч военнослужащих, а также около 300 единиц спецтехники.

Фото, видео: Пятый канал

Специалисты РЭБ Южного военного округа отразили атаку дронов условного противника в Абхазии. Личный состав российской военной базы был поднят по тревоге, мгновенно экипировался, и совершил марш на штатной технике.

Прибыв на полигон военнослужащие развернули комплексов «Житель» и «Красуха», с помощью которых отработали задачи по радиоразведке. Далее расчет машин постановки помех «Лава» провел анализ источников связи с ударными беспилотниками и блокировал передачу данных. Все летательные аппараты противника удалось посадить на землю.

В тренировке подразделений РЭБ было задействовано свыше 1,5 тысячи военнослужащих, а также около 300 единиц спецтехники. Для создания условий боевой обстановки применялись холостые боеприпасы и тротиловые шашки.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Крыму разработали технологию принуждения к посадке украинских дронов.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

5:15
На 99% грузин: Саакашвили похвастался результатами своего генетического теста
4:44
Радио теряет своих слушателей в России
4:05
Российские военные отразили атаку беспилотников условного противника в Абхазии
3:31
Россиянам обещают сократить сроки планового отключения воды до трех дней
2:37
Эксперты составили обновленный рейтинг регионов по качеству жизни
1:50
Королевский эксперт опроверг слухи о конфликте между Меган Маркл и Кейт Миддлтон
1:22
Протестующие на Гаити потребовали отставки президента
0:51
О подозрительном треске в здании ИТМО преподавателю Кальниченко сообщил ученик
0:28
Сотрудников органов внутренних дел на транспорте поздравили со столетним юбилеем
0:17
Занятия в ИТМО отменят на время проведения экспертизы остальных корпусов
23:49
Старшая дочь Навки едва не попала в аварию в центре Москвы
23:30
Премьер-министр Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху
23:11
Прямой подрядчик ИТМО рассказал о реконструкции здания до его обрушения
22:52
Молилась о его смерти: Маша Распутина призналась, что жалеет о первом браке
22:38
Видео: что происходит с подарками на «Поле чудес» после съемок программы
22:28
Запрет на покупку автомобилей без наличия гаража ударит по авторынку России
21:55
В результате ЧП в ИТМО погибла уникальная химическая лаборатория
21:37
Sunday Times: состояние Скрипаля ухудшается
21:15
«Газпромбанк» заморозил счета венесуэльской госкомпании PDVSA
20:57
Диетолог оценила популярный список продуктов для сжигания жира

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

22 января

«Десантный взвод» стартовал — ВДВ выбирает лучшее подразделение

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама