«Я верю Путину»: Трамп поставил под сомнение результаты доклада о КНДР

Президент США Дональд Трамп не поверил докладу своей разведки, согласно которому КНДР якобы имеет баллистические ракеты, способные достичь территории Америки. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на бывшего главу американского ФБР Эндрю Маккейба.

По словам Маккейба, в свое время российский лидер Владимир Путин заверил Трампа в обратном.

— Мне все равно, я верю Путину , — процитировал Эндрю Маккейб президента США.

Бывший руководитель ФБР отметил, что для всех сотрудников разведки такая реакция была «настоящим шоком».

Ранее Пятый канал рассказывал, что жители Германии верят Владимиру Путину больше, чем Дональду Трампу.